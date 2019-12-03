Черная пятница облегчила кошельки россиян на 22,3 миллиарда рублей

Ассоциация компаний, занимающихся интернет-торговлей подсчитала выручку, полученную за время так называемой "черной пятницы" — трехдневной распродажи, традиционно, уже в 7 раз, проводящейся в конце ноября.

Как оказалось, жаждущие скидок россияне потратили в онлайн-магазинах 22,3 миллиарда рублей. И побили тем самым рекорд прошлого года, когда выручка продавцов составила 17 с половиной миллиардов.

Средний чек покупок — 1039 рублей.

Как отмечает Артем Соколов, президент Ассоциации, "чернопятничные" распродажи интересны россиянам разных возрастов. Возрастная группа, на которую большинство магазинов делали ставку — 24-35 лет — составила лишь 1/4 часть покупателей. Еще один неожиданный факт — больше в этом году было участников — мужчин.

Кстати, в АКИТ отмечают, что в 2019 году люди вообще на 30% чаще стали покупать через интернет. Среди лидеров спроса бытовая техника, электроника, еда и онлайн-бронирование билетов и отелей.

И это все при том, что социологи, которые проводили исследование накануне "дней распродаж" выяснили, что в реальность скидок верят лишь 57% россиян. Кстати, законодатели вообще уверены, что это способ обмануть покупателей. Об этом подробнее — в материале "Правда.ру".