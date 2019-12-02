Росстат назвал российские регионы с высоким уровнем безработицы

Самая неблагополучная ситуация на рынке труда в России сегодня наблюдается в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Республике Дагестан. В названных регионах высокий показатель безработицы и один из самых высоких показателей временных затрат на поиск рабочего места.

Такие данные приводятся в итогах выборочного обследования рабочей силы Росстата за III квартал 2019 года. Как передает РБК, в среднем по нашей стране уровень безработицы, по сведениям за III квартал, составил 4,4%, показатель занятости — 59,7%. В среднем, поиск рабочего места занимает 6,4 месяца, а свыше одного года ищет работу приблизительно каждый пятый безработный гражданин (21,6%).