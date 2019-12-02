Жители Санкт-Петербурга заплатили более 20 млрд рублей за капремонт

Сумма, которую жители Санкт-Петербурга за 5 лет заплатили за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, превысила 20 млрд рублей. Об этом журналистам рассказали в Фонде капремонта.

Сборы были введены в ноябре 2014-го года. Ко 2 декабря текущего года в фонд поступило уже чуть более 20 миллиардов рублей. В этом году, например, питерцы уплатили 5,2 миллиардов рублей.

При этом в фонде отметили дисциплинированность жителей города на Неве: в целом, показатель собираемости взносов по жилым домам достигла 99,6%. По нежилым помещениям показатель оказался значительно хуже — 77,3%.

Напомним, в этом году в Санкт-Петербурге сумма взноса на капремонт составляет от 4 до 5 рублей на один квадратный метр, в зависимости от года постройки здания, а также его типа.

С будущего года местные власти решили повысить размер взносов до 2-х раз.