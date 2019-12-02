Медики «скорой помощи» Магнитогорска требуют повышения зарплат

Работники скорой медицинской помощи в городе Магнитогорск собираются выйти на пикет с требованием повышения зарплаты. Как журналистам рассказал профсоюзный активист, фельдшер Азамат Мустафин, проведение данной акции они согласовали с муниципальными властями 7 декабря в "Парке ветеранов".

"Мы — работники скорой города Магнитогорска требуем увеличить размер оплаты нашего труда, так как нас на это вынуждают наши жизненные потребности. Это касается качества продуктов питания, условий проживания, потребности в отдыхе, потребности в получении образования и организации досуга наших детей. Руководство скорой помощи игнорирует наши просьбы. Придумывая нелепые схемы урегулирования конфликта, нас вынуждают на дальнейшие действия", — цитирует ИА Росбалт заявление медиков.

Отметим, что проведение подобных акций планировалось еще в ноябре, но, после переговоров с местным минздравом, их решили отложить. Главной причиной для протеста выступило сокращение до пяти раз выплат за ночную работу, а также значительное уменьшение максимальных выплат за стаж.