Президент утвердил поправки к бюджету Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает внесение правок в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019-й год. Документ выложили на портале правовой информации.

Отмечается, что поправки увеличивают доходы Пенсионного фонда.

Напомним, законом общий объем доходов бюджета ПФР повышаются примерно на 80 миллиардов рублей рублей — до 8 триллионов 692,5 миллиардов рублей (8% ВВП). При этом расходы повышаются на 80,62 миллиардов (до 8 триллионов 716,5 миллиардов рублей).

Расходы на государственную программу "Социальная поддержка граждан" повышены на 0,14 млрд рублей. Что касается "непрограммных направлений деятельности органов управления" фонда, здесь траты возрастут на 80,48 млрд рублей. В итоге, дефицит бюджета ПФР в этом году будет составлять 24 млрд рублей (0,02% ВВП). Значительная его часть, 22,9 млрд рублей, связана с формированием накопительных пенсий.

Другие 1,1 млрд рублей дефицита покроются за счет остатков бюджета ПФР, которые не были использованы в прошлом году. Совокупный объем межбюджетных трансфертов, которые передаются в текущем году в бюджет ПФР из федерального бюджета, вырос почти на 34 млрд рублей, до более чем 3,35 трлн.