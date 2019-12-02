Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперты: хотите разбогатеть － будьте трудоголиками

Экономика

СМИ всего мира сейчас обсуждают новое исследование, подготовленное Национальным бюро экономических исследований (США). Оно дает ответ на вопрос о причине неравенства доходов между людьми.

Исследование посвящено, в основном, американскому рынку труда, но в этом смысле Америка не сильно отличаются от множества других развитых стран, включая РФ. Так, одними из главных виновников резкого разрыва между богатыми и бедными выступают трудоголики, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что, одной стороны, внедрение автоматизации в промышленности уменьшило число работников в производственных сферах (в Америке на пике, в 1950-х годах, в промышленном производстве были заняты около 32% граждан, а сейчас — всего около 8%). С другой стороны, развитие интернета предоставило возможность образованным и талантливым гражданам, которые любят трудиться, перерабатывать — то есть стучать по клавиатуре ноутбуков круглыми сутками, в офисе и в транспорте, дома и в кафе, в будни и праздники. Таким образом, эта категория людей выжимает максимум дохода из своих способностей и возможностей.

Как итог — доходы все больше перетекают от людей с обычной занятостью к трудоголикам. Причем последние теперь стали работать не только больше, но и эффективней, благодаря Сети. В результате, у трудоголиков с продвинутыми навыками доходы увеличились на 40%, а у людей без высшего образования и специальных навыков зарплаты, если брать в расчет инфляцию, даже немного сократились.

Темы сша доход исследование
Актуальная аналитика
Мать и дитя
Лихорадка у детей: когда волноваться?
Мир. Новости мира
Мирового заговора нет, мировые заговорщики есть
Силовые структуры
Четыре боевых робота, существующих уже сейчас
Новости Все >
Чистить зубы оказалось полезно для сердца
Эксперты признали смартфоны переносчиками опасных инфекций
США обучили боевиков ИГИЛ ведению информационных войн
Зеленский заявил, что на мировой арене никому не доверяет
Хэмилтон обошел Шумахера по числу Больших шлемов
Жители поселка в Карелии собрали 64 тыс.рублей на новогоднюю елку
В Киеве обстрелян депутат облсовета. Погиб его 3-летний сын
Пособники боевиков задержаны в Махачкале
Украина готова забрать "пару областей России"
«АвтоВАЗ» отзовет бракованные Lada Vesta
Последние материалы
Жители поселка в Карелии собрали 64 тыс.рублей на новогоднюю елку
В Киеве обстрелян депутат облсовета. Погиб его 3-летний сын
Пособники боевиков задержаны в Махачкале
Украина готова забрать "пару областей России"
«АвтоВАЗ» отзовет бракованные Lada Vesta
Какие технологии используются в России для утилизации пластика?
Стало известно, как вернуть расположение девушки после расставания
Испанские СМИ назвали обладателя "Золотого мяча" заранее
Эксперты: хотите разбогатеть － будьте трудоголиками
Не менее 15 человек пострадали от стрельбы в Новом Орлеане
Популярное
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека

Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.

В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Мир. Новости мира
США хотели сами "занять Крым", но не вышло
Соломон Соловьев Джанни Версаче - малиновый символ 90-х - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22 Владимир Губарев Василий Амирджанов Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили Василий Амирджанов
Комментарии
Опубликовано полное видео боя Емельяненко - Кокляев
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Исламисты убили 14 человек в церкви в Буркина-Фасо
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
Пенсионеры России бегут в Египет за сытой жизнью
"Сила Сибири" начинает качать газ в Китай и на Дальний Восток
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
Станет ли Молдавия мостом сотрудничества или совсем провалится?
Размер пенсии могут снизить по четырем причинам
Украина: мы успешно «бьем» российских конкурентов на рынке вооружений
"Будет драить унитаз": доцента-расчленителя привезли в Москву
Кравчук призвал Зеленского "защитить Украину" на предстоящем саммите
Под Ярославлем пять человек выпили стеклоочиститель и умерли
Врач в Братске, приехавшая на вызов, "подсмотрела" диагноз в Гугле
Украина тотально унижена. Кто виноват?
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 22
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
Познер и Соловьев поспорили из-за обещания Путина навести порядок на ТВ
Медведчук: силовой возврат Донбасса - это самоубийство
Медведчук: силовой возврат Донбасса - это самоубийство
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ