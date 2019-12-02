Эксперты: хотите разбогатеть － будьте трудоголиками

СМИ всего мира сейчас обсуждают новое исследование, подготовленное Национальным бюро экономических исследований (США). Оно дает ответ на вопрос о причине неравенства доходов между людьми.

Исследование посвящено, в основном, американскому рынку труда, но в этом смысле Америка не сильно отличаются от множества других развитых стран, включая РФ. Так, одними из главных виновников резкого разрыва между богатыми и бедными выступают трудоголики, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что, одной стороны, внедрение автоматизации в промышленности уменьшило число работников в производственных сферах (в Америке на пике, в 1950-х годах, в промышленном производстве были заняты около 32% граждан, а сейчас — всего около 8%). С другой стороны, развитие интернета предоставило возможность образованным и талантливым гражданам, которые любят трудиться, перерабатывать — то есть стучать по клавиатуре ноутбуков круглыми сутками, в офисе и в транспорте, дома и в кафе, в будни и праздники. Таким образом, эта категория людей выжимает максимум дохода из своих способностей и возможностей.

Как итог — доходы все больше перетекают от людей с обычной занятостью к трудоголикам. Причем последние теперь стали работать не только больше, но и эффективней, благодаря Сети. В результате, у трудоголиков с продвинутыми навыками доходы увеличились на 40%, а у людей без высшего образования и специальных навыков зарплаты, если брать в расчет инфляцию, даже немного сократились.