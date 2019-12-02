Производство бензина в России снизилось на 3,1% за ноябрь

Центральное диспетчерское управление ТЭК сообщило о снижении объема производства бензина в России по итогам ноября. В прошедшем месяце количество произведенного топлива оказалось ниже, чем за ноябрь 2018 года на 3,1%. Примечательно, что с начала 2019 года и до ноября объем производства бензина только увеличился.

Суммарно за 10 месяцев текущего года объемы производства топлива в стране увеличились на 2,4% (до 36,6 миллионов тонн). За 10-месячный период 2019 года было произведено 71,39 миллионов тонн дизельного топлива (увеличение на 1,4%), топочного мазута - 41,76 миллионов тонн (уменьшение на 0,5%) и других нефтепродуктов - 11,57 миллионов тонн (снижение на 1,7%).