Китай ввел санкции против Америки за поддержку «экстремистов» Гонконга

КНР ввела санкции в отношении неправительственных организаций Америки за "поддержку экстремистской деятельности" Гонконга.

Ограничения распространяются, в том числе, на организацию Human Rights Watch, Национальный демократический институт международных отношений (NDI), Freedom House. Кроме этого власти Китая приостановили рассмотрение запросов США, касающихся посещения Гонконга американскими военными кораблями и самолетами.

"Правительство КНР решило приостановить рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и лайнерами", — сообщила в ходе брифинга сегодня, 2 декабря, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

При ответе на уточняющий вопрос по поводу того, когда Китай планирует вновь начать рассмотрение этих запросов, Хуа Чуньин пояснила, что "когда это завершится, зависит от поступков США в дальнейшем".