Набиуллина: рубль укрепился из-за притока капитала в Россию

Основной причиной укрепления национальной валюты в России в этом году выступает приток капитала в страны с формирующимися рынками, среди которых и наша страна. Об этом журналистам рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Как передает РИА Новости, c начала 2019 года у рубля фиксируется одна из лучших динамик на развивающихся рынках. Так, рост российской нацвалюты составил около 8,5% в паре с долларом и примерно 11% - с евро.

"Главная причина такого укрепления рубля - притоки капитала. Инвесторы интересуются, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому отмечался такой приток капитала во многие государства с формирующимися рынками, к которым принадлежит и Россия", - пояснила Набиуллина в ответ на слова ведущей "России-1" о том, что рубль укрепился, несмотря на санкции.

По словам главы регулятора, санкционная тема заставляет Банк России проводить более осторожную политику.