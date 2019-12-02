Пенсионеры России бегут в Египет за сытой жизнью

Несмотря на то, что в РФ средний размер пенсий составляет 15 тысяч рублей, некоторые российские пенсионеры меняют место жительства, выбирая южные страны. Истории нескольких наших соотечественников, покинувших Россию ради лучших условий проживания, были рассказаны на днях на одном из центральных телеканалов.

"Большую часть жизни я провел в Сибири. Холода, мошкара летом. Мне все это так надоело, что я решил перебраться в Таиланд", — пояснил один из пенсионеров, Георгий Янбаев, приехавший в Таиланд из ХМАО.

Он также рассказал, что пенсии в 20 тысяч рублей ему вполне хватает для оплаты коммунальных услуг и квартиры рядом с морем. Помимо этого, в горячий сезон пенсионеру удается зарабатывать до 60 тысяч рублей — он организует дайвинг для туристов.

Также Георгий рассказал, что 1,5 года назад он перевез к себе 93-летнюю мать, делящую с ним свою пенсию по инвалидности и выплату репрессированным.

Другой российский пенсионер, Николай Зеленин, который несколько лет назад вместе с супругой переехал в Египет, уверил, что в этой стране ни в чем себе не отказывает. Он рассказал, что может позволить себе весь год питаться свежими овощами, фруктами и мясом.