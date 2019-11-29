Эксперт: число финансовых пирамид в России растет

Число финансовых пирамид в России значительно выросло в 2019 году, причем они выступают в самых разнообразных формах и ориентируются на разные целевые аудитории. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Москве помощник управляющего федерального общественного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис.

Со ссылкой на информацию от ЦБ РФ он сообщил, что если в 2013 году регулятором было выявлено 130 финансовых пирамид и нелегально работающих финансовых структур, в прошлом году таковых было уже 168, а за 9 месяцев 2019 года их число увеличилось до 240.

В период с конца прошлого года и к началу текущего года в федеральном общественном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров более 80% обращений граждан касалось потери денег в незаконно действующих финансовых компаниях", — пояснил он.