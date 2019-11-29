Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 29 ноября открыл запуск девятой производственной линии на каширском заводе PepsiCo. Предприятие признали крупнейшим в мире.
Отмечается, что линия будет выпускать до 20 тысяч тонн чипсов Lay's ежегодно. Также благодаря запуску было открыто несколько сотен рабочих мест для профессионалов. Размер инвестиций в проект составил 2,4 миллиарда рублей.
"Стабильность является признаком мастерства. Следует создавать новые кафедры в колледжах, нужны компетенции, которые нужны на такого рода предприятиях. В мае 2020 года приступят к сбору уже третьей линии", — пояснил Воробьев.
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