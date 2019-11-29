Завод по производству снеков в Кашире признали крупнейшим в мире

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 29 ноября открыл запуск девятой производственной линии на каширском заводе PepsiCo. Предприятие признали крупнейшим в мире.

Отмечается, что линия будет выпускать до 20 тысяч тонн чипсов Lay's ежегодно. Также благодаря запуску было открыто несколько сотен рабочих мест для профессионалов. Размер инвестиций в проект составил 2,4 миллиарда рублей.