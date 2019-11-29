Эксперт дал советы, как не потерять деньги в банкоматах

Жителям России эксперты дали несколько советов, как не попасться на новые уловки мошенников с банковскими картами.

Во-первых, посоветовал заместитель руководителя отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов, не нужно пользоваться банкоматами, находящимися на безлюдных местах.

Также представитель ЦБ порекомендовал пользоваться устройствами в офисах банков или в торговых центрах, где много людей. Он отметил, что такие помещения обычно оснащают видеокамерами в интересах не только клиентов, но и банка.