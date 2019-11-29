Годовая инфляция в еврозоне превысила прогноз

Уровень годовой инфляции в еврозоне в ноябре был сильнее, чем прогнозировалось, на фоне роста цен на продукты питания и услуги.

Рост потребительских цен в еврозоне составил 1% в годовом выражении, о чем говорят предварительные сведения Статистического управления Евросоюза (Eurostat).В октябре уровень инфляции составил 0,7%. Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали рост инфляции до 0,9%.Октябрьское значение инфляции было минимальным с ноября 2016 года, когда потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,6%.

Целевой показатель инфляции Европейский центральный банк установил на уровне "чуть ниже 2%". Что касается прошлого месяца, потребительские цены упали в ноябре на 0,3%.Показатель базовой инфляции, не учитывающей волатильные цены на энергоносители, продукты питания и алкогольные напитки, в ноябре ускорился с 1,1% до 1,3% в годовом выражении.