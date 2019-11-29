Россия и Украина обсудили взаимные претензии по газу

Двусторонние консультации по вопросам урегулирования «газового конфликта» и взаимных претензий по вопросам, касающимся подписания нового «транзитного» контракта, провели представители России и Украины.

Встреча прошла вчера в Вене.

Как сообщает пресс-служба российского Минэнерго, участие в ней приняли от РФ министр энергетики Александр Новак и Алексей Миллер - глава «Газпрома». Украинскую сторону представили профильный министр Алексей Оржель и топ-менеджеры украинской ГТС и «Нафтогаза».

Энергетики двух стран обменялись предложениями по проблемным моментам, тормозящим процесс сотрудничества двух стран по транзиту газа в Европу, а также возможность прямых поставок топлива для самой Незалежной.

Как отмечается в сообщении Минэнерго, на этот раз удалось достигнуть определенного понимания. «Стороны договорились в ближайшие дни провести новую встречу».

Напомним, что вопрос о новом или продлении действующего контракта на транзит российского газа в страны Европы через территорию Украины стоит остро, в виду того, что с 1 января - в случае, если договорится так и не удастся - вентиль, дабы у Украины не было соблазна привести в исполнение угрозу о закачке голубого топлива в свои хранилища, будет перекрыт. Подробнее об этом читайте в материале «Правда.ру».