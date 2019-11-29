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Источник Правда.Ру

Эксперты: свинина угрожает экономике Китая

Экономика

Вследствие эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) и массового забоя скота, что привело к значительному росту цен на мясо, уровень инфляции в Китае достиг 3,8%. Это стало максимальным значением с января 2012 года и выступило угрозой для роста китайской экономики, особенно на фоне торговой войны с Америкой, сообщает Bloomberg.

В ноябре стоимость мяса свинины в Китае увеличилась на 30%, если сравнивать с ситуацией годом ранее. Это случилось из-за того, что местный Центробанк стремится смягчить денежно-кредитную политику и повысить внутренний спрос.

При этом ждать скорейшего улучшения ситуации не следует. В последнее время в соседнем Вьетнаме по причине заболевания было забить шесть миллионов свиней, что несомненно отразится на статистике и ценах в будущие месяцы.

Такого же рода проблемы есть и в Индии, где существенно вырос в цене лук. Вследствие этого уровень инфляции в октябре поднялся выше 4% впервые за 15-месячный период. Рост цен на лук в предыдущие годы вызывал волнения у местного населения.

Темы китай спрос свинина экономика
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