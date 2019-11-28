Силуанов высказался за сокращение количества надзорных органов

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил сократить в стране количество надзорных органов для оптимизации штата госслужащих. Такое предложение глава ведомства вынес на заседании правительства по законопроектам о "регуляторной гильотине".

По словам Силуанова, "бизнес ждет" принятие законопроектов "регуляторной гильотины" и с удовольствием воспримет новость о том, что надзорных органов в стране может стать меньше. На предложение главы Минфина отреагировал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что решение должен принять президент России Владимир Путин.