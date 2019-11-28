Бизнес-вумен незаконно заработали 19 млн рублей на тренингах в Москве

В Москве три организатора тренингового центра "Лайф Прожект" были задержаны по подозрению в нелегальной предпринимательской деятельности.

Как передает ИА Росбалт, обучающий центр с программой, которая включает три ступени обучения, действовал с сентября 2014 года. Свою организацию владелицы рекламировали через интернет. За период проведения тренингов личностного роста, бизнесвумен, не имея необходимой лицензии, заработали свыше 19 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями были произведены обыски по месту жительства подозреваемых, где были изъяты денежные средства.