Эксперты назвали самую продаваемую модель Kia в России

По результатам октября текущего года наиболее продаваемым кроссовером южнокорейского бренда Kia в России стал Sportage. Такие данные приводит "Автостат Инфо".

За отчетный период автолюбители из РФ купили 2166 машин Kia Sportage, что на 7% больше результатов 2018 года.

Второе место рейтинга самых покупаемых в нашей стране кроссоверов Kia заняла модель Sorento. В октябре 2019-го года обладателями этих авто стали 1760 россиян, что на 1,3% больше объемов продаж прошедшего года.

На третьем месте — Kia Soul. За месяц эту модель приобрели 1701 покупателей. Эти цифры на 11,7% больше, чем в тот же период 2018 года.

Также за октябрь текущего года на отечественном авторынке было реализовано 75 моделей Kia Mohave (-20%).