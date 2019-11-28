Доля контрафактных сигарет в России достигает 16%

Доля контрабанды и контрафакта сигарет в РФ доходит до 15,6%, подсчитали эксперты аналитического агентства Nielsen. Годом ранее аналогичный показатель был меньше — 8,4%, но тогда не учли потребление продукции в сельской местности.

Больше всего такой продукции в РФ попадает из Беларуси (36%) и Казахстана (почти 9%).

Отмечается, что 9,6% незаконной табачной продукции приходится на сигареты с подозрительными акцизными марками.

По данным Nielsen, востребованность контрафактного табака обусловлена снижением покупательной способности граждан, близостью к границам государств ЕАЭС и логистической доступностью.