Жители Мурманской области больше всех пострадали от падения зарплат

Специалисты Института региональных проблем отметили почти повсеместное падение по РФ номинальных заработных плат — показатель сократился в 69 из 85 регионов.

При этом больше всего зарплаты уменьшились в Мурманской области — на 12,2%, далее идет Карачаево-Черкессия (9,5%), а топ-3 замыкает Чукотский автономный округ (9,2%), говорится в исследовании, где проведен анализ данных за август 2019 года.

Напомним, на минувшей неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обсуждения вопроса о сокращении разницы в заработных платах глав и рядовых работников бюджетных организаций, но при этом "уравниловку" вводить не следует.

По мнению Медведева, сегодня не наблюдается существовавшей ранее "просто вопиющей" разницы в доходах руководства и обычных работников бюджетной сферы, поскольку власти это "схлопнули".