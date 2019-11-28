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Дагестан будет зарабатывать на кильке

Экономика

Возобновление промышленного вылова кильки и ее переработки в Республике Дагестан обеспечит приток 3,2 миллиардов рублей инвестиций в экономику региона. Также благодаря этому будет создано свыше 1500 новых рабочих мест, пояснили в правительстве Дагестана.

В ходе очередного заседания правительства республики с участием глав некоторых муниципалитетов и администраций предприятий рыбодобычи и переработки, были обговорены вопросы развития рыбной отрасли в республике. Так, участники отметили существенный прогресс в добыче кильки. Если в прошлом году рыбными артелями Дагестана было добыто 1120 тонн кильки, то на данный момент объемы выловленной в 2019 году рыбы уже достигли 3045 тонн. Согласно оценкам ФГБНУ "ВНИРО", запасы кильки в Каспии позволяют нарастить ее добычу до 95,5 тысяч тонн ежегодно.

Руководитель Минприроды региона Набиюла Карачаев назвал задачу на предстоящий год — выход на добычу 30 тысяч тонн кильки ежегодно.

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