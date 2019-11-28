Китай заработал на туристах около 130 млрд долларов в 2019 году

Входящий иностранный туризм в Китае демонстрирует устойчивый рост в 2019-м году. Отрасль обеспечила доход примерно в $130 млрд, рассказали журналистам в Китайской академии туризма.

При этом в прошлом году КНР получила 141 млн входящих туристов, принесших в государству чуть более $127 млрд, что на 3% выше в годовом исчислении. Отмечается, что Азия стала самым крупным источником туристов в Китае и составила 60% от их общего количества. Далее идут европейские страны и Северная Америка.

В качестве основных источников туризма в КНР стали Мьянма, Вьетнам, Южная Корея, Япония и Америка.