Россияне: интересы властей и общества не совпадают

Примерно 72% жителей России выразили мнение, что интересы властей и народа в нашей стране разнятся. Таковыми оказались итоги исследования от "Левада-центра".

Около 30% наших соотечественников полагают, что интересы "определенно не совпадают", 42% считают, что "скорее не совпадают".

Свыше половины опрошенных (53%) из тех, кто не усматривает совпадения интересов, объяснили ситуацию тем, что "власти живут за счет граждан, их мало интересует, как живет население". Другие 19% респондентов убеждены в том, что "между теми, кто принимает решения наверху, и гражданами" обратной связи вовсе нет.

Из числа убежденных в несовпадении интересов властей и общества, 16% полагают, что эти интересы всегда разные, 11% — совпадение интересов имеет место только "в критические моменты, когда государству грозит смертельная опасность".