Китайские СМИ: СССР смог бы обогнать Америку по экономике

Советский Союз мог бы превратиться в мировую державу, не уступающую Америке, если бы не развалился, пишет журналист сетевого издания Fenghuang wang.

Он полагает, что если бы СССР не развивался по научному и техническому направлениям, он тем не менее остался бы вторым из самых влиятельных государств мира, так как имел множество преимуществ — огромную территорию и молодое многочисленное население.

Также журналист подчеркнул, что СССР был второй по величине экономикой мира, а военная продукция составляла там примерно 80% от всей промышленности, и СССР мог бы оказать давление на Америку, если бы в этом была необходимость.

Как считает автор, Россия во многом уступает Советскому Союзу, но при этом все равно сохраняет свои позиции второй в мире военной державой. Если бы СССР существовал сегодня, вероятнее всего, США "были бы более скромными в провокациях", уверен журналист.