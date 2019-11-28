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Источник Правда.Ру

Киев выдвинул 2 условия по газовому контракту. В Москве их оценили

Экономика » Сырье » Газ

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины остается, пожалуй, основной темой новостной повестки дня. Тем более, стороны — участницы регулярно обмениваются мнениями по будущему контракту. Которого пока, напомним, нет.

Вчера, получив очередное письмо от главы "Газпрома" Алексея Миллера, украинская сторона озвучила свои условия.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его страна готова продолжать сотрудничество с Россией по газу, если контракт будет заключен по правилам евростандарта и, второе — на длительный срок.

Все остальные моменты, считает политик, — это предмет для обсуждения компаниями — участниками. То есть "Нафтогазом" и "Гаспромом".

С таким подходом согласились в Госдуме РФ. Депутат Игорь Ананских назвал эти условия "оптимальными для обеих сторон" и напомнил, что "Газпром" именно об этом говорит уже не первый год.

Что же касается "остальных моментов", то парламентарий заявил, что "обсуждаемый вопрос очень серьезный, поэтому здесь нет и не может быть места для шантажа и манипуляций".

"Газпром озвучил готовность льготных условий для самой Украины. Теперь выбор за ней: соглашаться или нет", — сказал Ананских.

Напомним, что представители газотранспортной системы Незалежной уже делали попытки шантажировать не только "Газпром", тем, что будут "отбирать газ в свои хранилища", но и Европу, "предупреждая" о 100% вероятности прекращения транзита.

Темы газ украина госдума газпром нафтогаз игорь ананских контракт на транзит
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