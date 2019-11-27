Цена проезда по трассе Москва －Санкт-Петербург составит 1350 рублей

Об этом рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. Сегодня, 27 ноября состоялось официальное открытие движение по автомагистрали, в котором участвовал президент России Владимир Путин. Им же были объявлены итоги общественного голосования по наименованию магистрали. Решено, что она будет названа "Нева".

Отметим, что этот проект является примером государственно-частного партнерств: государство инвестировало в нее 372 млрд руб., частные инвесторы — 148 млрд руб. Подготовительные работы к началу к строительству дублера Ленинградского шоссе стартовали еще в 2009 году, когда заключили концессионное соглашение о возведении участка 15-58 км. В 2010 году по причине протестов защитников Химкинского леса работы временно приостановили, но позже они возобновились.

Сейчас дорога на 100% готова. Но есть деталь: она не совсем полная — в Тверской области имеется участок, где платная магистраль соединяется с бесплатной М-10. Обход Твери тоже со временем построят, дали обещание в "Автодоре", но этот участок нужно будет еще спроектировать.