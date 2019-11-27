Депутат Андрей Анохин выступил с инициативой перед Заксобранием Санкт-Петербурга с 1 января будущего года объявить кредитную амнистию.
Как считает Анохин, жителям России следует простить пени и штрафы по потребительским кредитам, в частности обеспеченным ипотекой. При этом основная сумма долга должна быть погашена в сроки, определенные кредитным договором, сообщает Рамблер.
"В условиях роста рынка потребительских кредитов (займов) выплата компенсаций организациям-кредиторам (заимодателям) не предполагается. Списание долгов по санкциям (неустойкам, штрафам, пеням) не касается основного долга граждан по кредитам (займам) и начисленных процентов за пользование ими", — пояснил Анохин.
Чиновник полагает, что кредитная амнистия должна привести к уменьшению зависимости населения от кредиторов и обусловленную этим напряженность в обществе.
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