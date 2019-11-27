Парламентарий Андрей Анохин предложил Законодательному собранию Санкт-Петербурга объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года. По мнению Анохина, финансовые организации должны простить россиянам штрафы и пени по потребительским кредитам.
Депутат считает, что кредитная амнистия позволит снизить зависимость россиян от кредиторов, а также уменьшить высокий уровень социального напряжения.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.