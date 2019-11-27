Эксперты назвали выгоды покупки квартиры в Москве

Как полагают некоторые эксперты, "долевка" в российской столице за год растет в цене примерно на 20-30%. Главное — суметь выбрать ликвидный объект.

По мнению аналитиков, выгоднее всего вкладывать свободные средства в недвижимость в крупных городах, таких как Москва. Статистика говорит сама за себя: "долевка" в столице за год увеличивается в стоимости на 20-30%, при том как в Барнауле она дорожает только на 7%. Если перевести в деньги, то "однушка" в Москве, в границах МКАДа, на стадии строительства будет стоить в среднем в 7-8 млн руб., а в готовом виде она перепродается уже за 9-10 млн рублей. В Московской области однокомнатную "долевку" можно купить в среднем за 3-4 млн, а готовая квартира будет стоить уже примерно 5 млн руб.

Эксперты подчеркивают, что грамотно выбранная квартира в новостройке в Москве может принести собственнику прибыль до 50%. При покупке такого объекта сегодня стоит учитывать эксклюзивность и оригинальность проекта, поскольку именно такие квартиры больше всего ценятся покупателями.