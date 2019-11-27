Сбербанком был одобрен для АО "Новая концессионная компания" (НКК) бридж-кредит на сумму в 2 миллиарда рублей на цели финансирования строительства первой платной дороги в Москве — Северного дублера Кутузовского проспекта.
Цена строительства дублера — примерно 55 млрд рублей, передает РБК.
Ожидается, что средства направят на финансирование строительства и операционных расходов концессионера (НКК является им с разрешения столичных властей) на начальном этапе реализации проекта. Основная часть финансирования строительства будет произведена за счет привлечения "Новой концессионной компанией" долгосрочных облигационных займов. Также компания планирует использовать и собственные средства.
Дублер Кутузовского выступит продолжением Северного обхода Одинцова, соединяющего МКАД с Минским шоссе. Новая трасса будет идти от Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД до "Москва-сити" (улицы Минской) вдоль железнодорожных путей по белорусскому направлению. Ее длина составит примерно 10,5 километров, она будет состоять из 3-х полос по каждому направлению. Пропускная способность дороги будет 30000-40000 единиц автотехники в сутки. Цена проезда по дублеру в среднем будет составлять 270 рублей.
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