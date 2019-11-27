Эксперты назвали способы защиты денег от телефонных мошенников

Чтобы защитить свои деньги на банковской карте и не попасться на уловки телефонных мошенников, эксперты рекомендуют не забывать о следующих способах защиты.

Во-первых, не следует ни при каких обстоятельствах сообщать одноразовые коды из SMS третьим лицам, даже "роботу". Работник финансовой организации никогда не спросит у клиента код из СМС или пуш-уведомлений, а также номер банковской карты. В такой ситуации следует прекратить беседу и перезвонить в организацию по ее официальному номеру.

Также не нужно сообщать данные банковской карты третьим лицам. Вопросы касаемо номера карты, периоде ее действия, трехзначном коде на оборотной стороне карты могут задавать только злоумышленники. Если возникла такая ситуация, нужно немедленно прервать разговор, советуют специалисты.

Кроме этого, никогда не следует сообщать свои логины/пароли доступа в телефонное приложение или онлайн-банк третьим лицам. В такой ситуации следует также прекратить беседу и совершить звонок в банк по его официальному номеру.