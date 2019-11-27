«КАМАЗ» готов выводить на рынок новые электромобили и электробусы

Флагман российского автопрома — концерн "КАМАЗ" к своему 50-летнему юбилею подготовил выпуск ряда "новинок", которые, уверены сотрудники предприятия, выведут нашу страну на новый уровень мирового авторынка.

Чем именно готовы удивить машиностроители, рассказал Олег Моисеев.

По словам представителя КАМАЗа, особое внимание конструкторского бюро предприятия направлено сегодня на линейку электротранспорта. "Все, что "бегает" на электромоторах или аккумуляторах, мы, в принципе, готовы запустить в производство", — сказал Моисеев.

Особенно интересно КАМАЗу все, что связано с "электрификацией" грузовиков и электробусов.

"Только за год с небольшим на 17 московских маршрутов вышли 260 новеньких КАМАЗовских электробусов серии 6282, которые уже получили высокую оценку пассажиров, — рассказывает Моисеев. — А мы уже готовы запустить новую серию и ждем только заказов на нее".

При этом, концерн может выпускать модели пассажирского электротранспорта разной вместимости. Например, шаттл на 12 мест с ультрабыстрой зарядкой батарей. Он пока еще испытания проходит, но совсем скоро отправится "покорять рынок".

А еще концерн практически готов к массовому производству грузовых электромобилей, способных "принять на борт" от 4,5 до 18,26 тонн грузов.