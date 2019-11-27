Лжепрокурор хотел обворовать школы на Камчатке

На образовательные организации города Елизово обрушилось большое количество звонков от неизвестного, представлявшегося сотрудником городской прокуроры. Мужчина рассказывал о предстоящих проверках и говорил, что учреждениям нужно подготовить подарки для ревизоров.

Собеседник уточнял, что можно либо самостоятельно купить для представителей Московской городской прокуратуры и МЧС России цветы или алкогольные напитки и перевести средства на банковскую карту курьеру, либо просто отослать деньги для решения вопроса.

"Сотрудники организаций проявили бдительность и позвонили в управление образования и прокуратуру, чтобы проверить эти сведения. В результате, педагоги подтвердили свои подозрения о попытке осуществления мошеннических действий", — пояснили в региональной прокуратуре.

Благодаря внимательности директоров школ и заведующих детских садов, выманить у них деньги у злоумышленника не получилось. Далее в этой ситуации будут разбираться сотрудники ОМВД России Елизовского района.