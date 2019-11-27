Эксперт: виноделие России не пострадает от глобального потепления

Проблемы, которые может вызвать глобальное потепление, выступают одними из важнейших для виноградников и виноделия в мире, но Россия, государство с холодным климатом, сможет извлечь выгоды из этого процесса, сказала в интервью РИА Новости руководитель Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Регина Вандерлинде.

"Сейчас вопрос об изменениях климата, глобальном потеплении — один из главнейших для виноградарско-винодельческого сектора мира. Но никаких определенных сведений пока нет, поэтому и в отношении РФ, с моей стороны, было бы, наверно, слишком рано прогнозировать что-либо в связи с данной ситуацией. Но, поскольку Россия относится к странам с холодным климатом, вероятно, это принесет стране определенные преимущества", — уточнила глава OIV.

Она отметила, что изучение изменений климата и их воздействия на экологию, на отрасль выступает одним из важнейших направлений работы, которые заложены в стратегический план OIV на 2020-2024 годы.

"В настоящее время мы пока не можем точно сказать, что же случится в результате, и никто не может. Например, важность представляет вопрос о том, какие сорта винограда будут устойчивыми к этой ситуации, к такого рода переменам", — пояснила она.

Вандерлинде полагает, что у России имеются возможности для того, чтобы превратиться в крупнейшую винодельческую державу. Но выделяться страна будет не конкуренцией с глобальными игроками, а уникальностью производимой продукции.