Вице-премьер России Алексей Гордеев рассказал, что попросил о подготовке предложений о наращивании российского производства детских молочных смесей. Но о 100%-м замещении импорта речи не шло.
Ранее в пресс-службе Гордеева представителям СМИ сообщали, что вице-премьер дал поручение Минсельхозу организовать рабочую группу, которая бы занялась проработкой вопросов, касающихся развития в РФ производства адаптированных молочных смесей для детей. В том числе, говорилось о принятии мер по ограничению импорта такого рода продукции.
Указывалось, что в группе будут прорабатываться, среди прочих, вопросы об увеличении ставок ввозных пошлин на адаптированные молочные смеси, а также "об ограничении объемов ввозимой продукции (в частности, через квотирование) адаптированных молочных смесей и компонентов для их производства".
"Я не поручал подготовку инициатив по ограничению, речь шла о рассмотрении подходов, когда бы России могла производить свое, наладить импортозамещение", — объяснил Гордеев информагентству РИА Новости.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.