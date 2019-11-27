Эксперт: дети России не останутся без импортных молочных смесей

Вице-премьер России Алексей Гордеев рассказал, что попросил о подготовке предложений о наращивании российского производства детских молочных смесей. Но о 100%-м замещении импорта речи не шло.

Ранее в пресс-службе Гордеева представителям СМИ сообщали, что вице-премьер дал поручение Минсельхозу организовать рабочую группу, которая бы занялась проработкой вопросов, касающихся развития в РФ производства адаптированных молочных смесей для детей. В том числе, говорилось о принятии мер по ограничению импорта такого рода продукции.

Указывалось, что в группе будут прорабатываться, среди прочих, вопросы об увеличении ставок ввозных пошлин на адаптированные молочные смеси, а также "об ограничении объемов ввозимой продукции (в частности, через квотирование) адаптированных молочных смесей и компонентов для их производства".