Банки России обязали сообщать ЦБ о долгах россиян

Банки РФ с 1 января будущего года должны подавать в Центробанк отчеты о размере долговой нагрузки физических лиц. Об этом говорится в указании ЦБ РФ.

Отмечается, что показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывают как отношение ежемесячных платежей по выплате кредита к сумме ежемесячного дохода заемщика.

Данные о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц "… подлежат представлению кредитными организациями, у которых средний размер ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанный за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует либо превышает 60 миллиардов рублей", — указывается в документе.

В Банке России неоднократно заявляли, что фиксируют рост долговой нагрузки жителей России. Так, в октябре этого года регулятор сообщил, что общая долговая нагрузка населения увеличилась до 10,6%, и это максимальное значение с лета 2012-го года. При этом главный вклад в его рост был внесен необеспеченными потребительскими кредитами.