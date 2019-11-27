Второй квартал текущего года стал рекордным по количеству вакансий, которые были открыты компаниями России. Такие данные приводит Росстат.
В целом, во II квартале предприятия предлагали 1,1 млн вакансий. В том же периоде минувшего года показатель был на 13% меньше, чем в настоящее время, а в 2017-м — на 25% ниже. Последний раз большее число предложений о работе в РФ поступало только в 2016 году.
Самое большое количество свободных рабочих мест отмечается в Москве (170 тыс.), Подмосковье (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).
В свою очередь, в Минтруда РФ тенденцию к увеличению показателя считают неустойчивой. Так, по сведениям ведомства, в июле и августе показатель был сопоставим со значениями 2018 года, а в октябре он упал на 1% в сравнении с данными в аналогичного месяца прошлого года.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.