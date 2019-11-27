Количество открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал текущего года стал рекордным по количеству вакансий, которые были открыты компаниями России. Такие данные приводит Росстат.

В целом, во II квартале предприятия предлагали 1,1 млн вакансий. В том же периоде минувшего года показатель был на 13% меньше, чем в настоящее время, а в 2017-м — на 25% ниже. Последний раз большее число предложений о работе в РФ поступало только в 2016 году.

Самое большое количество свободных рабочих мест отмечается в Москве (170 тыс.), Подмосковье (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

В свою очередь, в Минтруда РФ тенденцию к увеличению показателя считают неустойчивой. Так, по сведениям ведомства, в июле и августе показатель был сопоставим со значениями 2018 года, а в октябре он упал на 1% в сравнении с данными в аналогичного месяца прошлого года.