Белгород и Киров стали лидерами по росту цен на услуги ЖКХ

Исследование, проведенное Сбербанком России, показало, что больше всего в сравнении с 2018-м годом на оплату ЖКХ стали тратить жители Белгородской и Кировской областей.

Каждый месяц россияне пускают на это примерно 4 000 рублей, а больше всего — население Камчатке. Средний размер трат жителей РФ на ЖКХ за первые три квартала 2019 года увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего. При этом сумма платежа, ежемесячно отдаваемая россиянами за коммуналку, составила 3 826 рублей.

Такие данные приводятся в материале "СберДанные" — проекте Сбербанка России. Услуги ЖКХ, стоимость которых рассчитывали в банке, включал в себя электро- и тепловую виды энергии, газо- и водоснабжение, а также капремонт. Как указывается в исследовании, траты граждан по этому направлению в целом соответствуют уровню индексации тарифов, но в ряде российских регионов цена услуг растет быстрее, чем в других.