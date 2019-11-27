Греф: система образования в России подлежит реформированию

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России следует провести реформу системы высшего образования. Он говорил об этом в ходе встречи с клиентами "Сбербанк первый".

Как передает РБК, Греф пояснил, что нужно "привязывать" вузы к компаниям. Он уверен, что действующая система школьного образования не идеальна, а с вузами ситуация и вовсе бедственная. Система образования в вузах оторвана от работодателей, полагает руководитель Сбербанка.

Также он пояснил, что хорошие вузы в настоящее время переполнены, а их возможности ограничены. На образование есть высокий спрос, и граждане готовы за него платить, сказал Герман Греф. Кроме всего, он заявил о необходимости со стороны компаний создавать свои обучающие системы и привел в качестве примера переподготовку кадров в Сбербанке.

Напомним, ранее Греф охарактеризовал как суровый урок ситуацию с утечкой данных клиентов Сбербанка. Он сообщил, что после после случившегося в сентябре ужесточили контроль над персоналом, имеющим доступ к критическим системам.