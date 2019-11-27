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Источник Правда.Ру

«Газпром» направил Киеву свои предложения по газу

Экономика » Сырье » Газ

На сайте Кремля появился текст документа с предложениями Украине по газовому контракту, составленный главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В письме российская сторона сформулировала свои условия как для подписания нового контракта, так и для продления действующего сейчас. Помимо этого, Миллер, от лица "Газпрома" настаивает на необходимости заключения отдельного договора о поставках газа для самой Украины и напоминает, что Москва ждет окончания процедуры сертификации ГТС транзитера в соответствии с европейским законодательством (на которое, как многократно повторяли энергетики Незалежной, страна решила перейти).

Миллер напоминает украинским партнерам, что после сертификации им еще придется подавать заявки на бронирование транзитных мощностей, а сроки -то уже "поджимают".

Кстати, напомним, что ранее Александр Новак, российский министр энергетики, предупреждал, что наша страна будет следить очень внимательно за соблюдением всех технических регламентов и в случае, если "что-то будет не так с европейской сертификацией", то партнером Украину признать не сможет.

Проще говоря, непорядок в технической сертификации будет означать отказ от партнёрства по транзиту газа.

Понимая риск того, что Украина может не успеть привести в надлежащий порядок документы, Владимир Путин ранее уже предлагал продлить еще на год действующий пока между "Газпромом" и "Нафтогазом" газовый договор.

Стоит напомнить, что пока российская сторона предлагает конструктивные решения вопроса газового транзита, украинские партнеры устраивают одним им понятные "танцы с бубнами": говоря о том, что сотрудничество в этой сфере им "жизненно необходимо", вдруг начинают шантажировать попеременно то Россию, то Европу.

Подробнее об этом читайте:

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