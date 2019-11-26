Аукцион "Шедевры русского искусства" заработал 12 млн фунтов

Общий размер выручки аукциона Christie's "Шедевры русского искусства", состоявшегося 25 ноября, составил £12 миллионов.

В торгах, длившихся свыше 7 часов, были задействованы около 250 человек из 34-х государств. Топ-лотом стала работа Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" из собрания семьи художника. Ее купили за £2 291 250.

Напомним, Christie's каждый год организует свыше 350 торгов по 80 категориям, в том числе всем областям изящного и прикладного искусства, ювелирным украшениям, фотографиям, объектам коллекционирования, вину и так далее. Аукционный дом имеет 54 офиса в 32-х государствах мира и 12 торговых площадок по всему миру. Вместе с аукционным домом "Сотбис" его доля равняется 90% всего мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.