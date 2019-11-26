Путин отменил 50-рублевую выплату по уходу за детьми

С 1 будущего года в России будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,3 до 3-х лет. Президент подписал соответствующий указ.

Как передают РИА Новости, сейчас получать 50 рублей могут трудоустроенные матери или другие родственники, которые ухаживают за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за детьми.

Отмечается, что выплата была введена еще в 1994 году.

Те, кому пособия были назначены до начала действия указа, сохранят право на эту помощь.

Напомним, 2 августа 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Также документ продлевает для некоторых категорий семей выплаты на детей до 3-летнего возраста.

На прямой линии глава государства заявил, что семьи с доходом примерно 45 тысяч рублей с 1 января следующего года будут получать выплаты на ребенка в среднем около 10 тысяч рублей.