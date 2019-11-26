Клад в 1 млн рублей нашли в Москве

Большой клад с монетами, найденный в Костянском переулке, стал одной из самых ценных находок такого рода в Москве за 2019 год. Монеты эпохи Николая II эксперты предварительно оценили приблизительно в миллион рублей.

Около 60 монет номиналом пять и десять рублей, датируемые рубежом 19-20 веков, нашли в начале июля текущего года. Они находились в жестяной коробке. Этот клад обнаружили при разборке подвала старинного здания, которое уже давно не эксплуатировалось. Предположительно, монеты могли быть спрятаны во времена революции или Гражданской войны.

А не так давно другой клад нашли в городе Курск рядом с фундаментом здания конца 20 века. А еще ранее керамический сосуд с большим числом монет, датированный эпохой правления Петра I, столичные археологи нашли в Костянском переулке.