Торги акциями китайского интернет-ресейлера Alibaba стартовали сегодня утром в Гонконге. Изначальная цена бумаг компании составила 176 гонконгских долларов (примерно $22,5) за единицу, благодаря чему данное размещение стало крупнейшим в мире листингом.
Сразу при открытии стоимость акций Alibaba увеличилась более чем на 6%. Немногим позже был достигнут и первый максимум — 189,50 гонконгских долларов за единицу. В процессе торгов акции компании торговались приблизительно на 7% выше начальной цены.
Отмечается, что Alibaba выпустила полтысячи новых обыкновенных акций, а также 75 млн опционов доразмещения. В результате, при перераспределении банки андеррайтинга смогут реализовать больше ценных бумаг, чем предполагалось с самого начала. Ряд крупных инвесторов посчитало решение Alibaba о размещении на Гонконгской фондовой бирже "весьма позитивным".
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