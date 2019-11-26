В Росатоме создали суперсталь для арктических проектов

Государственным "Центральным научно-исследовательским институтом технологии машиностроения" (входит в "Атомэнергомаш", принадлежащий "Росатому") совместно с компанией "Уральская сталь" была создана технология производства толстолистового проката из новых видов стали. Этот материал обладает уникальными характеристиками и пригоден для использования в Арктике.

"Материал и технология требуются для проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и могут использоваться, в частности, в условиях Крайнего Севера. По своим свойствам новые марки стали превосходят имеющиеся сегодня аналоги отечественного и иностранного производства и при этом позволяют на 25% сократить расходы в процессе изготовления оборудования для СПГ", — сообщили представители "Атомэнергомаша".

Отмечается, что создание технологии промышленного производства толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа 0Н6 было запущено весной 2019 года. Уже осенью на предприятии успешно состоялась плавка, а также была прокатана опытная партия листов разного калибра. Следует подчеркнуть, что налаживание производства новых криогенных марок стали выступает возможностью для предприятий России выйти на рынок высокоприбыльных товаров. Применение такой стали позволит уменьшить себестоимость выпуска криогенных аппаратов на четверть. При этом обеспечиваются все требуемые параметры и выполняются нормативы по безопасности и надежности.