Размер маткапитала вырос до 150 тыс.рублей в Воронежской области

Воронежская областная дума повысила сумму регионального материнского капитала со 116 до 150 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении заксобрания.

Решение об этом депутаты регионального парламента приняли в процессе заседания 25 ноября.

"Документ приняли Воронежской областной думой, в частности для исполнения на территории региона проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Воронежской области" нацпроекта "Демография", — уточнил глава Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Он пояснил, что депутаты областной думы не один раз обсуждали с региональным правительством возможность индексации регионального материнского капитала и смягчения условий его выдачи для того, чтобы охватить как можно большее количество семей, которые проживают в области.

Отмечается, что в настоящее время сумма регионального маткапитала, установленная поправками в законы Воронежской области, занимает 2-е место среди регионов центральной России. Помимо всего, корректировками были смягчены условия выдачи этой выплаты.