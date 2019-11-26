В 60 регионах России выросла безработица

В Министерстве труда и социальной защиты России представили обновленные сведения по численности официально зарегистрированных безработных в нашей стране.

За период с13 по 19 ноября 2019 текущего года зафиксирован рост показателя в 60 регионах РФ, в частности в Тыве, Мордовии, Крыму и Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском крае, Астраханской, Омской и Курганской областях, ЕАО, Чукотском автономном округе.

В целом по России ведомство отметило рост официальной безработицы — на 1%, до 649,58 тысяч граждан.

При этом, как указали в Минтруда, на 19 ноября этого года уровень официально регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения. При этом число вакансий, которые компании заявили в структуры службы занятости, за указанный период равнялось 1,59 млн единиц.

Согласно оценкам Росстата, общий уровень безработицы в РФ вырос в октябре текущего года до 4,6% — с сентябрьских значений в 4,5% и после 4,3% в августе. Августовские данные в 4,3% обновили исторический минимум (за весь период наблюдений в РФ — с 1991 года). Ранее абсолютный минимум по безработице (4,4%) отмечался в июне 2019-го года.