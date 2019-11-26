Социальная инженерия стала самым популярным методом кражи денег с карт

Социальная инженерия стала наиболее распространенным у злоумышленников способом кражи денег с банковских карт жителей РФ. В текущем году на ее долю пришлось 70% от числа всех карточных хищений.

Преступники совершают звонки с подменных номеров, просят будущих жертв установить "защитное" ПО, снять и положить деньги на "безопасный счет" или же просто получают доступ к данным учетной записи гражданина.

Отмечается, что в России менее 40% пользователей не сталкивались или не слышали от знакомых о случаях кражи денег телефонными мошенниками.

Второй основной тренд 2019 года — несанкционированные операции в Сети или на мобильных устройствах (CNP-транзакции). При этом интенсивность таких мошеннических операций в 2019 году упала на 15%, отмечают эксперты.