Социальная инженерия стала наиболее распространенным у злоумышленников способом кражи денег с банковских карт жителей РФ. В текущем году на ее долю пришлось 70% от числа всех карточных хищений.
Преступники совершают звонки с подменных номеров, просят будущих жертв установить "защитное" ПО, снять и положить деньги на "безопасный счет" или же просто получают доступ к данным учетной записи гражданина.
Отмечается, что в России менее 40% пользователей не сталкивались или не слышали от знакомых о случаях кражи денег телефонными мошенниками.
Второй основной тренд 2019 года — несанкционированные операции в Сети или на мобильных устройствах (CNP-транзакции). При этом интенсивность таких мошеннических операций в 2019 году упала на 15%, отмечают эксперты.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.