Правительством было утверждено повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Для легковых машин он вырастет более чем в 2 раза.
В результате, в рознице автомобили, в первую очередь, нелокализованные иномарки, вырастут в цене приблизительно на 4-6%. Дилеры будет вынуждены повысить цены и без сбора — для компенсации падения спроса.
Значительнее всего ставки увеличатся в сегменте легковых машин — в среднем, на 110,7%. При этом автомобили с двигателем до 1 л вырастут в цене на 46,1%, а внедорожники и премиальные авто с двигателем от 3,5 л — более чем на 145%.
Размер сбора на самый массовый в РФ сегмент автомобилей, с двигателем объемом в 1-2 л., вырастет примерно на 112,4%.
Утильсбор был введен в 2012 году как компенсация за сокращение пошлин после вступления нашей страны в ВТО. Изначально его уплачивали только импортеры, а с 2014 года сбор был распространен на всех автопроизводителей, но для локализованных в России были введены промышленные субсидии. Они доступны только для подписавших СПИК — специальные инвестконтракты.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.