Россиянам стоит ждать роста цен на машины: "виноват" утильсбор

Правительством было утверждено повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Для легковых машин он вырастет более чем в 2 раза.

В результате, в рознице автомобили, в первую очередь, нелокализованные иномарки, вырастут в цене приблизительно на 4-6%. Дилеры будет вынуждены повысить цены и без сбора — для компенсации падения спроса.

Значительнее всего ставки увеличатся в сегменте легковых машин — в среднем, на 110,7%. При этом автомобили с двигателем до 1 л вырастут в цене на 46,1%, а внедорожники и премиальные авто с двигателем от 3,5 л — более чем на 145%.

Размер сбора на самый массовый в РФ сегмент автомобилей, с двигателем объемом в 1-2 л., вырастет примерно на 112,4%.

Утильсбор был введен в 2012 году как компенсация за сокращение пошлин после вступления нашей страны в ВТО. Изначально его уплачивали только импортеры, а с 2014 года сбор был распространен на всех автопроизводителей, но для локализованных в России были введены промышленные субсидии. Они доступны только для подписавших СПИК — специальные инвестконтракты.